Confirmaron 18 casos de sarampión: ¿Cuáles son las nuevas medidas a tomar?

El Gobierno informó que desde el 13 de septiembre se sumaron seis casos nuevos de sarampión en dos adultos y cuatro niños.

Uno de los hombres diagnosticado "es estudiante de medicina, reside en la ciudad de Buenos Aires y desarrolla actividades en Región Quinta de la Provincia de Buenos Aires", es decir en el noreste de ese distrito.

El hombre de 27 años "tiene antecedente de una sola dosis de vacuna en su infancia" y presenta "buena evolución a la fecha".

La otra persona adulta detectada con la enfermedad es "una mujer de 44 años, residente en la Región Séptima (también en el noreste), sin antecedente comprobable de vacunación".

El último parte sumó a dos niñas: una de cuatro años "con una sola dosis de vacuna, residente en la Ciudad de Buenos Aires que está internada en grave estado por causas no relacionadas con el sarampión". La otra niña, que tiene cinco meses, no estaba vacunada por no corresponder a su edad pero "evoluciona bien".

La misma situación se dio en dos niños de dos y 11 meses que no habían recibido la vacuna por no tener la edad recomendada. Ambos "presentan buena evolución".

"Hasta el momento, en cinco de los casos nuevos se ha podido establecer nexo epidemiológico con casos ya reportados. Continúa en proceso de investigación las distintas cadenas de transmisión", señaló el área de Salud.

La situación global

Según el último parte epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicado el miércoles último, desde el 1 de enero al 25 de septiembre de 2019 se notificaron 6541 casos confirmados de sarampión, incluidas cinco defunciones, en 14 países y territorios de la región de las Américas.

"Desde la actualización epidemiológica de sarampión publicada el 7 de agosto, hubo un incremento de 123% en el total de casos confirmados", señaló la OPS.

En 2018, la mayor proporción de casos confirmados de la región de las Américas se registró en Brasil y Venezuela, mientras que, en 2019, la mayoría de los casos confirmados proviene de Brasil (61%) y Estados Unidos (23%), de acuerdo al organismo.

Verificar y completar esquema de vacunación

De 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión rubéola paperas).

Mayores de 5 años: deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.

Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE).

Los vacunatorios disponibles

Caps. San Francisco: Dirección: Jujuy 63 Teléfono: 437006 -Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Munilla: Dirección: Chalup 501 Teléfono: 437023- Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Villa María: Dirección Güemes 1160 Teléfono: 437021-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Pueblo Nuevo: Dirección Belisario Roldán: 830 Teléfono: 437024 –Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. San Isidro: Dirección: Córdoba: 860 Teléfono: 437009 –Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Médanos: 3 de Caballería y Lisandro de Latorre Teléfono: 438762-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. La Cuchilla: Dirección Sáenz Peña: 803 Teléfono: 437102-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Suburbio Sur: Dirección Galeano 2231 Teléfono: 437102 Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

CIC Néstor Kirchner: Dirección Perigan 2300 Teléfono: 437060-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Vacunatorio Municipal: Dirección Luis N. Palma 691 Teléfono: 437027 –Horario de atención Lunes a Viernes de 13 a 18.