Una trágica explosión seguida de incendio se registró esta mañana en el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, donde trabajan los bomberos para apagar el fuego. Las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas de gran intensidad. Por el hecho, una persona falleció. También se reportaron 2 personas desaparecidas, 30 heridas y 7 con quemaduras graves que fueron trasladadas de emergencia.

Según pudo saber este medio, la explosión se originó a las 10:52 luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la empresa Metrogas. Fue en las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería, en una zona comercial de gran afluencia. La explosión provocó que varios locales de la calle Beltrán e Hipólito Yrigoyen se incendiaran. Por la magnitud del hecho, se evacuó el perímetro y se desplazaron al lugar bomberos voluntarios de municipios aledaños.

En el hecho tomó intervención la UFI N°6 descentralizada, a cargo de Yanina Estévez, que investigará las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinará eventuales responsabilidades. Como primera medida, pidió la demora inmediata de dos directivos de Metrogas.

Acerca del traslado de los heridos, informaron que los más graves fueron llevados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que los demás al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.

Pasadas las 17:30, las autoridades del municipio indicaron: “El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños”.

En el lugar trabaja un operativo conjunto de fuerzas siniestrales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con 22 efectivos de Bomberos, dos autobombas, un camión cisterna, cinco camionetas de transporte, un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Iveco, un Iveco del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y una torre de iluminación.

También intervienen dos grupos de Explosivos con movilidad; Riesgos Especiales, con siete efectivos y tres móviles; Policía Ecológica, con ocho efectivos y dos móviles; y un móvil H.

La Departamental desplegó 122 efectivos, mientras que Defensa Civil Provincial aportó dos móviles y 10 efectivos, y la Cruz Roja, dos móviles y 10 efectivos. Participan Bomberos Voluntarios de las regionales 1 —con siete cuarteles— y 3, con 30 autobombas, 70 efectivos y 14 ambulancias. La Policía de la Provincia de Buenos Aires sumó tres autobombas, 10 camiones y 40 efectivos. Metrogas trabaja con tres cuadrillas.

Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, dio detalles de cómo comenzó el hecho que derivó en la violenta explicación: “Desde el Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús se recibió una alerta por un escape de gas seguido de una explosión. En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas y una empresa tercerizada que se llama Exgade. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión”.

“Hasta el momento tenemos 20 heridos que fueron trasladados; los de mayor gravedad, que son cinco, al Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús. Los demás, según el triage que efectuó el Sistema de Emergencias Lanús, fueron derivados por sus heridas a distintos nosocomios: el Hospital Vecinal y una Sala que es Municipal y está a pocas cuadras”, continuó.

Y agregó: “La situación está controlada por el personal de bomberos. En esta jurisdicción está trabajando Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, junto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Lanús, en colaboración con los cuarteles de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. La situación está controlada. Solo estamos a la espera de que Metrogas realice los cortes”.

Varios vecinos fueron testigos de la dramática explosión de esta mañana. Todos ellos fueron evacuados rápidamente por personal de emergencias que acudió al lugar.

Uno de ellos fue Walter, quien luego habló con la prensa y contó: “Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló todo. Agarró la explosión también un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura”.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.

La mujer señaló que las calles de la zona estaban cortadas porque se realizaban tareas sobre caños de gas. También destacó la rápida llegada de los bomberos. “Estoy temblando, fue horrible”, agregó.

Andrés, que también se encontraba por el lugar, informó que escuchó tres explosiones. También contó que había mucho olor a gas en la zona. Los equipos de emergencia evacuan a un geriátrico, una escuela y todos los comercios que se encuentran a 200 metros a la redonda.

Carlos, quien se encuentra a menos de una cuadra de los hechos, coincidió: “Parecía un trueno, escuché murmullo en la calle y salí a mirar... me encontré con imágenes tremendas. En este momento la gente está a 100 metros del lugar porque Defensa Civil evacuó todo. Prevención hay por todos lados. Mucho más de 100 metros no podemos acercarnos”, contó.