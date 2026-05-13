EN JUNIO
Confirmaron cuál será la próxima banda que vendrá al espacio Astra de Gualeguaychú
En las redes oficiales del espacio informaron cuál será la próxima banda de renombre nacional que vendrá a la ciudad
“¿Estás listo para el 6 de junio? Los Palmeras llegan a Espacio Astra y la fiesta es completa”, anunciaron desde el espacio Astra, que inauguró con un show multitudinario de La Renga.
“Gran show en vivo” y “Sorteos exclusivos durante todo el día”, adelantaron los organizadores, acerca del evento que se avecina.
“¿El requisito? Traer un alimento no perecedero con tu entrada y automáticamente participas en los sorteos. Ayudamos, nos divertimos y participamos. ¡Nos vemos ahí!”, manifestaron desde Astra.
De esta manera, se conocieron los primeros detalles del evento que promete un fin solidario y sorteos, más allá del show musical de Los Palmeras.