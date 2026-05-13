“¿Estás listo para el 6 de junio? Los Palmeras llegan a Espacio Astra y la fiesta es completa”, anunciaron desde el espacio Astra, que inauguró con un show multitudinario de La Renga.

“Gran show en vivo” y “Sorteos exclusivos durante todo el día”, adelantaron los organizadores, acerca del evento que se avecina.

“¿El requisito? Traer un alimento no perecedero con tu entrada y automáticamente participas en los sorteos. Ayudamos, nos divertimos y participamos. ¡Nos vemos ahí!”, manifestaron desde Astra.

De esta manera, se conocieron los primeros detalles del evento que promete un fin solidario y sorteos, más allá del show musical de Los Palmeras.