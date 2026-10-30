La Selección Argentina tiene sedes confirmadas para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. La Bombonera y el estadio Mario Alberto Kempes recibirán los últimos encuentros del equipo nacional en el año.

El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre frente al conjunto uruguayo, en la cancha de Boca. Cuatro días después, el martes 17, el seleccionado se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica.

De esta manera, el Monumental no albergará partidos de esta ventana internacional. Los encuentros también marcarán el comienzo de una etapa sin Lionel Messi, después de su despedida ante Benín.

Scaloni prepara la convocatoria con bajas en Boca

La lista de la Selección Argentina se conocería en los próximos días. Lionel Scaloni deberá definir los convocados con varias ausencias y algunas situaciones físicas pendientes de resolución.

Milton Delgado y Leonel Flores no serán citados, ya que permanecerán en Boca para preparar la final de la Copa Sudamericana. El equipo disputará ese encuentro ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla.

Leandro Paredes tampoco integrará la convocatoria. Además del compromiso continental de su club, el mediocampista todavía debe cumplir fechas de suspensión por los incidentes posteriores a la final del Mundial frente a España.

La duda por Lautaro y la confirmación del Dibu

Entre los futbolistas que actúan en el exterior, la presencia de Lautaro Martínez está en duda. El delantero sufrió una lesión frente a Brujas, por la Champions League, que condiciona su disponibilidad para los amistosos.

Emiliano Martínez, en cambio, adelantó que estará presente. El arquero confirmó su participación durante una entrevista con Gastón y Esteban Edul.

Con esas novedades, la Selección Argentina comienza a delinear el plantel para sus dos presentaciones como local. La convocatoria de Scaloni permitirá conocer quiénes estarán disponibles para los partidos de Buenos Aires y Córdoba.