El Torneo Apertura entra en instancias decisivas. Horas después de que se confirmaran las llaves de los octavos, la AFA resolvió la sede de la gran final: se disputará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el domingo 24 de mayo a las 15.30.

Este lunes, las autoridades de la Asociación definieron cuál será el escenario del mano a mano por el título. En esta oportunidad, no será en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sino en la capital cordobesa.

La última final que se disputó en el Mario Alberto Kempes fue entre River y Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Argentina, en marzo de 2024. En aquella oportunidad, el Millonario -de Martín Demichelis- se impuso por 2-1.

En los últimos años, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue el escenario de la mayoría de las finales locales. Sin embargo, en esta oportunidad, las autoridades de la AFA resolvieron llevar el partido definitorio por el título al estadio cordobés, que tiene mayor capacidad (57 mil espectadores). A su vez, la ciudad Córdoba tiene mejor conectividad tanto terrestre como aérea para recibir a los hinchas.

Por otra parte, la AFA ya planea la organización de los duelos de octavos de final del Apertura. Aunque aún no están los horarios tentativos, lo cierto es que los dirigentes ya tiene un primer borrador de los días para los encuentros.