Juventud Unida recibirá este domingo, desde las 20, a Atlético Paraná en el estadio “La Vía”, en el encuentro que definirá al finalista entrerriano de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

Además de la clasificación a la final, la serie pone en juego una plaza para el nuevo Torneo Argentino del Interior, que tendrá su primera edición en 2027 y será la cuarta categoría del fútbol argentino, tal como lo fue en su momento el extinto Torneo Federal B.

Para este compromiso, la terna arbitral estará integrada por jueces de Alcorta, localidad santafesina perteneciente a la Liga Deportiva del Sur. Facundo Fogliatti será el árbitro principal, mientras que Raúl Méndez y Leandro Fogliatti se desempeñarán como asistentes. Emiliano Maldonado será el cuarto árbitro.

En la otra semifinal de la Región Litoral Sur, Ben Hur de Rafaela recibirá a Colón de San Justo, también el domingo a las 20. El equipo santafesino se impuso 2-0 en el encuentro de ida y contará con esa ventaja para la revancha. El árbitro principal será Leandro Domínguez, de Oncativo, Córdoba.