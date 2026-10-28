Juventud Unida recibirá este sábado, desde las 21, a Social Achirense, en el estadio de “La Vía”, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur, en la Región Litoral Sur.

La terna arbitral será de la Liga de Concepción del Uruguay. Nicolás Vergara será el árbitro principal, mientras que Iván Pastrana y Fabián Pérez se desempeñarán como asistentes. Joel Rodríguez, en tanto, será el cuarto árbitro.

Vergara ya dirigió al Decano en la revancha de los octavos de final, cuando goleó 4 a 1 a Don Bosco de Paraná, también en “La Vía”.

Atlético Paraná o Neuquén, el posible rival

Por la otra llave de cuartos de final, Atlético Paraná tomó una importante ventaja en el partido de ida, al imponerse por 3 a 0 como local frente a Neuquén. La revancha se disputará el domingo, desde las 18, en la cancha de Neuquén, con el arbitraje del santafesino Joaquín Urbani.