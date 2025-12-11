Juventud Unida recibirá a Lanús de Concepción del Uruguay, por el encuentro de vuelta de los octavos de final del Torneo Federal Regional Amateur. En la ida, el Decano goleó a domicilio por 3-0 y encaminó su clasificación a cuartos de la Región Litoral Sur, que comenzarán a disputarse el 4 de enero.

La revancha contra el Granate uruguayense será este domingo, desde las 19 horas, en el estadio “La Vía”, y contará árbitros de la Liga de La Paz: Sebastián López será el juez principal, mientras que Alcides Arrendondo y Daniel Voisard lo secundarán como asistentes.

Será la segunda vez que la terna paceña dirigirá al Decano en la temporada, dado que había estado en la goleada -también en el estadio La Vía- frente a Unión y Fraternidad por 4-0, el pasado 16 de noviembre por la quinta fecha de la fase de grupos.