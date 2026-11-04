Juventud Unida enfrentará a un viejo conocido, Atlético Paraná, en una de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, correspondiente a la Región Litoral Sur.

El partido de ida se disputará este domingo, desde las 16.30, en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana y contará con una terna arbitral de la localidad santafesina de Totoras. El juez principal será Santiago Mereles, mientras que Claudio Chapela y Daniel Pereyra se desempeñarán como asistentes. Felipe Monserrat, en tanto, será el cuarto árbitro.

Juventud Unida y Atlético Paraná se enfrentaron en distintas categorías de los torneos de ascenso, como el Argentino B, el Argentino A y la B Nacional. También se cruzaron en cuatro oportunidades en el Torneo Regional Federal Amateur, con un balance favorable al conjunto albiceleste.

En la temporada 2023/24 se midieron en los cuartos de final, instancia en la que Juventud Unida consiguió la clasificación por penales en Paraná, luego de igualar 1-1 en Gualeguaychú y 0-0 en la revancha. En la edición siguiente volvieron a encontrarse, esta vez en los octavos de final, con una clasificación más holgada del León, que se impuso 5-2 como local y empató 2-2 en el estadio Pedro Mutio.

Colón y Ben Hur se enfrentan por la otra llave

En la otra semifinal de la Región Litoral Sur, protagonizada por dos equipos santafesinos, Colón de San Justo recibirá el domingo, desde las 18, a Ben Hur de Rafaela. El encuentro contará con árbitros de la Liga Esperancina, con Gustavo Zamora como juez principal.