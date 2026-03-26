VERSIÓN 2026
Confirmaron día y horario para la gran final de la Copa Gualeguaychú "Víctor Hugo Marchesini"
Juventud Unida y Central Entrerriano protagonizarán el partido decisivo de la undécima edición.
La Liga Departamental de Fútbol hizo oficial el día y horario de la final de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” que tendrá como escenario el Estadio Municipal.
La misma se jugará este sábado, desde las 21 horas, y será protagonizada por Juventud Unida, dos veces campeón de este certamen, y Central Entrerriano, quien llega por primera vez a una definición de este torneo.
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