VUELVE EL FÚTBOL ARGENTINO
Confirmaron días y horarios de las primeras fechas del Torneo Apertura
La Liga Profesional anunció el cronograma completo de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026. El certamen comenzará el 22 de enero y ya se conocen cuándo debutan Boca y River, además de los criterios utilizados para la programación.
La Liga Profesional confirmó días y horarios de los partidos de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura 2026, que marcarán el inicio oficial de la temporada del fútbol argentino a partir del jueves 22 de enero, con el encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia. El anuncio despejó una de las principales incógnitas de los clubes y los hinchas, que ya pueden organizar su agenda para seguir el arranque del campeonato.
Según informó la organización del torneo, la diagramación del fixture respondió a múltiples criterios logísticos, deportivos y de seguridad, en un contexto atravesado por la participación de varios equipos argentinos en competencias internacionales. En ese sentido, desde la Liga Profesional explicaron que se buscó “evitar solapar partidos de nuestra liga con los encuentros de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores y con la Recopa Sudamericana”, competencias en las que participan Argentinos Juniors y Lanús, respectivamente.
Además, se tuvieron en cuenta los descansos reglamentarios entre partidos, las solicitudes de los organismos de seguridad y las necesidades de la televisión, junto con una condición clave del verano argentino: la imposibilidad de programar partidos antes de las 17 horas debido a las altas temperaturas. Este punto determinó que la mayoría de los encuentros se disputen en franjas horarias vespertinas y nocturnas.
Formato del Torneo Apertura 2026
La Liga Profesional mantendrá durante 2026 el mismo formato que se utilizó en la temporada anterior. El Torneo Apertura se disputará con dos zonas de 15 equipos cada una, bajo el sistema de fase de grupos y playoffs.
Al finalizar la etapa regular, los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia que se disputará a partido único, al igual que cuartos, semifinales y final. El esquema apunta a sostener la competitividad hasta las últimas fechas y garantizar una definición atractiva del campeonato.
Entre las novedades del certamen se destaca el ingreso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que ocuparán los lugares de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, descendidos al cierre de la temporada pasada. Ambos equipos tendrán así su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino.
El inicio del campeonato y los debuts más esperados
El Torneo Apertura 2026 comenzará el jueves 22 de enero con el duelo entre Aldosivi y Defensa y Justicia, correspondiente a la primera fecha. Ese mismo día también se disputarán encuentros de ambas zonas, marcando el regreso oficial de la competencia local.
Uno de los principales focos de atención estará puesto en los debuts de Boca y River, los dos clubes más convocantes del país. El equipo dirigido por Boca debutará el domingo 25 de enero, a las 18.30, cuando reciba a Deportivo Riestra por la Zona A. River, en tanto, tendrá su primer compromiso oficial el sábado 24 de enero, desde las 17.00, frente a Barracas Central, por la Zona B.
Ambos equipos tendrán luego una agenda exigente en las fechas siguientes, con cruces destacados que incluyen clásicos, partidos interzonales y enfrentamientos ante rivales directos en la lucha por la clasificación.
Detalle de las primeras fechas y partidos destacados
El cronograma difundido por la Liga Profesional abarca desde la fecha 1 hasta la fecha 12 inclusive, con partidos distribuidos entre semana y fines de semana. A lo largo de las primeras jornadas se destacan cruces de alto interés, como Boca ante Racing en la fecha 6, River frente a Vélez en la misma jornada interzonal y el clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central en la fecha 8.
También aparecen duelos relevantes como Boca–San Lorenzo en la fecha 10, River–Huracán en la fecha 10 y Unión–Boca en la fecha 11, además de una serie de partidos interzonales que aportan atractivo extra al torneo.
La programación completa de días y horarios fue difundida oficialmente por la Liga Profesional y sirve como base para la organización de los clubes, los operativos de seguridad y la transmisión televisiva.
Seguridad, televisión y horarios de verano
Desde la organización del torneo remarcaron que la elaboración del fixture requirió un trabajo conjunto con los organismos de seguridad provinciales y nacionales, especialmente en partidos considerados de alto riesgo o con gran convocatoria de público. Este factor incidió en la elección de determinados días y horarios, con el objetivo de garantizar operativos adecuados.
La televisión también jugó un rol central en la programación. La distribución de partidos en distintas franjas horarias busca optimizar la transmisión y evitar superposiciones, permitiendo una mayor cobertura del campeonato a nivel nacional.
El horario de verano fue otro condicionante clave. Con temperaturas elevadas en gran parte del país durante enero y febrero, se resolvió no programar partidos antes de las 17 horas, una decisión que apunta a cuidar la salud de los jugadores y del público.
Días y horarios de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura 2026
📅 Fecha 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia (Mza.) – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
📅 Fecha 2
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
📅 Fecha 3
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
22.00 Talleres – Platense (Zona A)
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
19.45 Tigre – Racing (Zona B)
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
21.15 Independiente Rivadavia (Mza.) – Sarmiento (Zona B)
21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
📅 Fecha 4
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
20.00 River – Tigre (Zona B)
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A)
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)
📅 Fecha 5
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B)
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.00 Independiente Rivadavia (Mza.) – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
19.30 Boca – Platense (Zona A)
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
📅 Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
19.30 Independiente Rivadavia (Mza.) – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar:
Argentinos – Lanús
📅 Fecha 7
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
17.15 Racing – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar:
Lanús – Boca (Zona A)
Aldosivi – Argentinos (Zona B)
📅 Fecha 8
Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente Rivadavia (Mza.) – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
📅 Fecha 9
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)
17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
📅 Fecha 10
Martes 10 de marzo
17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
19.45 Independiente – Unión (Zona A)
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
22.00 Independiente Rivadavia (Mza.) – Barracas Central (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
📅 Fecha 11
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez (Zona A)
20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)
17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
19.45 River – Sarmiento (Zona B)
22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
📅 Fecha 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
20.00 Boca – Instituto (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia (Mza.) – Rosario Central (Zona A)
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)