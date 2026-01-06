La Liga Profesional confirmó días y horarios de los partidos de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura 2026, que marcarán el inicio oficial de la temporada del fútbol argentino a partir del jueves 22 de enero, con el encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia. El anuncio despejó una de las principales incógnitas de los clubes y los hinchas, que ya pueden organizar su agenda para seguir el arranque del campeonato.

Según informó la organización del torneo, la diagramación del fixture respondió a múltiples criterios logísticos, deportivos y de seguridad, en un contexto atravesado por la participación de varios equipos argentinos en competencias internacionales. En ese sentido, desde la Liga Profesional explicaron que se buscó “evitar solapar partidos de nuestra liga con los encuentros de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores y con la Recopa Sudamericana”, competencias en las que participan Argentinos Juniors y Lanús, respectivamente.

Además, se tuvieron en cuenta los descansos reglamentarios entre partidos, las solicitudes de los organismos de seguridad y las necesidades de la televisión, junto con una condición clave del verano argentino: la imposibilidad de programar partidos antes de las 17 horas debido a las altas temperaturas. Este punto determinó que la mayoría de los encuentros se disputen en franjas horarias vespertinas y nocturnas.

Formato del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional mantendrá durante 2026 el mismo formato que se utilizó en la temporada anterior. El Torneo Apertura se disputará con dos zonas de 15 equipos cada una, bajo el sistema de fase de grupos y playoffs.

Al finalizar la etapa regular, los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia que se disputará a partido único, al igual que cuartos, semifinales y final. El esquema apunta a sostener la competitividad hasta las últimas fechas y garantizar una definición atractiva del campeonato.

Entre las novedades del certamen se destaca el ingreso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que ocuparán los lugares de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, descendidos al cierre de la temporada pasada. Ambos equipos tendrán así su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino.

El inicio del campeonato y los debuts más esperados

El Torneo Apertura 2026 comenzará el jueves 22 de enero con el duelo entre Aldosivi y Defensa y Justicia, correspondiente a la primera fecha. Ese mismo día también se disputarán encuentros de ambas zonas, marcando el regreso oficial de la competencia local.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en los debuts de Boca y River, los dos clubes más convocantes del país. El equipo dirigido por Boca debutará el domingo 25 de enero, a las 18.30, cuando reciba a Deportivo Riestra por la Zona A. River, en tanto, tendrá su primer compromiso oficial el sábado 24 de enero, desde las 17.00, frente a Barracas Central, por la Zona B.

Ambos equipos tendrán luego una agenda exigente en las fechas siguientes, con cruces destacados que incluyen clásicos, partidos interzonales y enfrentamientos ante rivales directos en la lucha por la clasificación.

Detalle de las primeras fechas y partidos destacados

El cronograma difundido por la Liga Profesional abarca desde la fecha 1 hasta la fecha 12 inclusive, con partidos distribuidos entre semana y fines de semana. A lo largo de las primeras jornadas se destacan cruces de alto interés, como Boca ante Racing en la fecha 6, River frente a Vélez en la misma jornada interzonal y el clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central en la fecha 8.

También aparecen duelos relevantes como Boca–San Lorenzo en la fecha 10, River–Huracán en la fecha 10 y Unión–Boca en la fecha 11, además de una serie de partidos interzonales que aportan atractivo extra al torneo.

La programación completa de días y horarios fue difundida oficialmente por la Liga Profesional y sirve como base para la organización de los clubes, los operativos de seguridad y la transmisión televisiva.

Seguridad, televisión y horarios de verano

Desde la organización del torneo remarcaron que la elaboración del fixture requirió un trabajo conjunto con los organismos de seguridad provinciales y nacionales, especialmente en partidos considerados de alto riesgo o con gran convocatoria de público. Este factor incidió en la elección de determinados días y horarios, con el objetivo de garantizar operativos adecuados.

La televisión también jugó un rol central en la programación. La distribución de partidos en distintas franjas horarias busca optimizar la transmisión y evitar superposiciones, permitiendo una mayor cobertura del campeonato a nivel nacional.

El horario de verano fue otro condicionante clave. Con temperaturas elevadas en gran parte del país durante enero y febrero, se resolvió no programar partidos antes de las 17 horas, una decisión que apunta a cuidar la salud de los jugadores y del público.

Días y horarios de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura 2026

📅 Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia (Mza.) – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

📅 Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

📅 Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia (Mza.) – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

📅 Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing – Argentinos (Zona B)

20.00 River – Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)

22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús – Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)

📅 Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)

20.00 Independiente – Lanús (Zona A)

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B)

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia (Mza.) – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca – Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

📅 Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

19.30 Independiente Rivadavia (Mza.) – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar:

Argentinos – Lanús

📅 Fecha 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)

17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)

19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)

19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)

22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)

19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)

17.15 Racing – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)

19.30 River – Banfield (Zona B)

A confirmar:

Lanús – Boca (Zona A)

Aldosivi – Argentinos (Zona B)

📅 Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)

22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)

19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)

19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)

21.30 Instituto – Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)

19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)

19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia (Mza.) – River (Zona B)

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)

19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)

📅 Fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)

17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

📅 Fecha 10

Martes 10 de marzo

17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)

17.30 Newell’s – Platense (Zona A)

19.45 Independiente – Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia (Mza.) – Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres – Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán – River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)

📅 Fecha 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense – Vélez (Zona A)

20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia (Mza.) (Zona B)

17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)

19.45 River – Sarmiento (Zona B)

22.00 Unión – Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)

15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)

17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.15 Instituto – Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)

📅 Fecha 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield – Tigre (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez – Lanús (Zona A)

17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)

20.00 Independiente – Talleres (Zona A)

22.15 Belgrano – Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)

17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)

20.00 Boca – Instituto (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia (Mza.) – Rosario Central (Zona A)

22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)