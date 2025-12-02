El avance de Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing Club en el Torneo Clausura definió un escenario de semifinales cargado de clásicos y expectativas renovadas. La jornada de este lunes selló el destino de los cuatro equipos que buscarán el título, con duelos que prometen alta tensión y rivalidades históricas.

Boca Juniors recibirá a la Academia el domingo 7 de diciembre desde las 19hs en la Bombonera; mientras que el clásico de La Plata se desarrollará en el Bosque el lunes 8 de diciembre (feriado) a partir de las 17: Gimnasia recibirá a Estudiantes. Vale aclarar que en caso de existir igualdad en tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos (si persiste la paridad, penales). La final del certamen se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El primer boleto a semifinales se resolvió en el estadio Claudio Fabián Tapia, donde Gimnasia superó a Barracas Central por 2-0. Los goles de Manuel Panaro y Franco Torres permitieron al conjunto platense avanzar y asegurarse un enfrentamiento ante Estudiantes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, reeditando el clásico de La Plata en una instancia decisiva. Este triunfo no solo significó la eliminación de Barracas Central, sino que también instaló a Gimnasia en una posición de privilegio para disputar el pase a la final ante su máximo rival.

Boca y Racing empataron 1-1 en la Bombonera por la fase regular del Torneo Clausura

La definición de la llave se completó en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing y Tigre protagonizaron un duelo sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y los dos tiempos suplementarios. La resolución llegó desde el punto penal, con la Academia imponiéndose por 4-2 y asegurando su lugar en semifinales. El equipo dirigido por Gustavo Costas venía de eliminar a River Plate en un partido que se resolvió en los minutos finales con un marcador de 3-2, lo que reforzó su condición de candidato. Ahora, Racing se medirá con Boca Juniors en La Bombonera, en un cruce que suma un nuevo capítulo a la rivalidad entre ambos clubes.

La clasificación del Xeneize se había definido previamente en su estadio, donde el equipo de Claudio Úbeda venció por 1-0 a Argentinos Juniors. El gol de Ayrton Costa en los primeros minutos del encuentro resultó determinante para que el conjunto boquense extendiera su racha positiva y accediera a la siguiente fase. Boca aguardaba entonces al ganador del duelo entre Racing y Tigre, que finalmente será su rival en la próxima instancia.

El inicio de los cuartos de final tuvo lugar el sábado por la noche, con el enfrentamiento entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata. El conjunto platense se impuso por 1-0 gracias a un gol de Tiago Palacios, asegurando su presencia en semifinales. Este logro adquiere mayor dimensión si se considera el contexto institucional adverso: Estudiantes había sido sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que incluyó la suspensión por seis meses de su presidente, Juan Sebastián Verón. A pesar de este contratiempo, el equipo logró sobreponerse y sumar una nueva victoria como visitante, tras haber eliminado previamente a Rosario Central por 1-0. Central Córdoba, por su parte, había llegado a esta instancia luego de dejar en el camino a San Lorenzo con un triunfo por 2-1 en octavos de final.

Más allá de la lucha por el campeonato, la resolución de los cuartos de final tuvo consecuencias directas en la clasificación a los torneos internacionales de 2026. River depende ahora de que Boca se consagre campeón del Clausura para acceder al repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026; si esto no ocurre, su destino será la Sudamericana. Por su parte, Independiente necesita que el título quede en manos de Boca o Racing para sumarse al grupo de seis equipos argentinos en la Sudamericana. Si ninguno de estos clubes obtiene el campeonato, el Rojo quedará excluido de las competencias internacionales el próximo año.

CRONOGRAMA DE SEMIFINALES DEL TORNEO CLAUSURA

Domingo 7 de diciembre

19.00 Boca – Racing

Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia – Estudiantes