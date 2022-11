La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de los próximos meses de diciembre, enero y febrero para jubilaciones, pensiones y asignaciones, al igual que la acreditación de la Asignación por Cuidado de Salud Integral para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).



Lo hizo a través de las resoluciones 261/2022, 273/2022 y 274/2022, publicadas hoy en el Boletín Oficial.



Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales desde diciembre contarán con un aumento del 15,62%.



De esta forma, el haber mínimo pasará a ser de $ 50.124 siendo el cuarto aumento del año que otorga la Ley de Movilidad Previsional.



Entre las distintas prestaciones afectadas, está la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) que, a partir de diciembre, pasará a ser de $ 9.795, con las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio situándose en $11.418, $68.283 y $17.098, respectivamente.



A esto se le suma el pago de la segunda cuota del haber anual complementario en diciembre y un bono de $10.000 –que también se percibirá en enero y febrero- para quienes cobren el haber mínimo, y de $ 7.000 para los que perciben un monto equivalente a dos haberes mínimos.



Por su parte, el haber haber máximo de las jubilaciones pasará a $ 337.288, y el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) a $ 22.929, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $40.099.



La Anses también confirmó el pago en diciembre de la Asignación por Cuidado de Salud Integral para los titulares de la AUH y AUE.



La misma, creada en el marco de la llamada Ley 1000 Días, se cobra por cada niño menor de tres años de edad a cargo presentando, como requisito, el plan de vacunación y control sanitario.



Esta asignación –de carácter anual- será de $9.795 para titulares de la AUH y de $31.900, en el caso de la AUH con discapacidad.



Asimismo, a partir de diciembre, el monto mensual del Complemento Leche se incrementará de $920 a $1.229, según la actualización trimestral que se realiza a través de la Ley de Movilidad.



Dicho complemento, cuyo objetivo es brindar un apoyo alimentario para asegurar la provisión de leche y otros alimentos desde el embarazo hasta los tres años, corresponde a todas las titulares de AUE y de AUH para hijos en ese rango de edad, y se deposita en la misma fecha y cuenta bancaria en la se cobra la asignación.



Respecto de las fechas de pago, en el caso de los beneficiarios de pensiones no contributivas, los beneficiarios podrán percibir sus haberes desde el 1 al 7 de cada mes, según la terminación de cada documento mientras que, debido a los feriados, en el mes de enero, los pagos serán entre el 3 y el 9 de dicho mes.



Por otro lado, los jubilados que no cobren más de $50.124 podrán acreditar sus pagos entre el 12 y el 19 de diciembre, 10 a 23 de enero, y 8 a 17 de febrero, según terminación de DNI.



Quienes, por el contrario, cobren más de $50.124, lo harán entre el 19 y el 23 de diciembre, 24 a 30 de enero y 22 a 28 de febrero.



En tanto, la Anses también especificó los criterios para determinar la situación de extrema vulnerabilidad que debe existir para el otorgamiento del Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos, que prevé un monto de $45.000 a cobrarse en dos pagos de $22.500 entre noviembre y diciembre, a través de transferencia por cuenta bancaria.



Para el mismo se debe contar entre 18 y 65 años, no percibir ingresos formales ni estar en relación de dependencia, y no ser titular de otros beneficios de jubilaciones, planes, programas y otras prestaciones de seguridad social.



Asimismo, hay que contar con, al menos, dos años de residencia en el país, y, en el caso de contar entre 18 y 24 años, que el grupo familiar del beneficiaro no registre ingresos.



Tampoco pueden acceder quienes hayan realizado consumos con tarjetas de crédito, pagos con debito y billeteras virtuales superiores a los $30.000, compra de moneda extranjera y quienes sean titulares de plazos fijos y bonos o posean propiedades, autos o embarcaciones.

EL CRONOGRAMA DE DICIEMBRE CON MEDIO AGUINALDOPensiones no contributivas:



Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de diciembre



Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de diciembre



Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 5 de diciembre



Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 6 de diciembre



Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 7 de diciembre



Jubilados que perciben el haber mínimo



Documentos terminados en 0, a partir del día 12 de diciembre



Documentos terminados en 1, a partir del día 13 de diciembre



Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de diciembre



Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de diciembre



Documentos terminados en 4, a partir del día 14 de diciembre



Documentos terminados en 5, a partir del día 15 de diciembre



Documentos terminados en 6, a partir del día 15 de diciembre



Documentos terminados en 7, a partir del día 16 de diciembre



Documentos terminados en 8, a partir del día 16 de diciembre



Documentos terminados en 9, a partir del día 19 de diciembre



Jubilados cuyos haberes superan el haber mínimo



Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 19 de diciembre



Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 20 de diciembre



Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 21 de diciembre



Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 22 de diciembre



Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 23 de diciembre