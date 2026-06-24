FIESTA PATRIA
Confirmaron el cronograma para los festejos del Día de la Bandera en Pueblo Belgrano
Luego de la postergación de la jornada del sábado 20 de Junio, desde la Municipalidad de Pueblo Belgrano dieron a conocer el cronograma de actividades para el próximo sábado 27 en el Predio de la Curva de Fiorotto.
Tras la reporgramación sufrida la semana anterior, se confirmó que la Fiesta de la Bandera en Pueblo Belgrano no sufrirá modificaciones en cuanto a su cronograma de actividades.
A las 11 se pondrá en marcha el acto principal, que contará con la presencia del intendente Francisco Fiorotto, la viceintendenta Carolina Gerling y otras autoridades locales y provinciales, además de personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, colegios e instituciones educativas y entidades intermedias.
Tras el acto protocolar, la jura de la Bandera por parte de los soldados y miembros de fuerzas armadas y de la Promesa de Fidelidad a la Bandera que realizarán los alumnos de cuarto grado de las escuelas, se realizará el desfile cívico militar del que participarán educaciones educativas e intermedias, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.
Con posterioridad al desfile dará inicio Fiesta Popular, donde el público podrá disfrutar de un Paseo de Emprendedores y Artesanos con más de 50 puestos, el Patio Gastronómico que tendrá diferentes ofertas y otras atracciones para todo el público.
Los shows artísticos comenzarán a las 13 horas en el escenario principal, iniciando los mismos la actuación del Coro de Alumnos de la Escuela N° 223 de Defensores del Oeste, que por primera vez participará del acto.
También estará presentándose el grupo Bésticos Jazz, al igual que el Taller de Danzaterapia y el Taller de Folklore de Adultos de Pueblo Belgrano.
Otra de las atracciones de la fiesta será la presentación del reconocido cantante y músico Damián Lemes, también actuará el Ballet La Fronteriza, también se anuncia la presentación de Facundo “Salteño” López, junto a Nery Vega y Juanse Rubio, el Ballet Legado Gaucho y el cierre a cargo de Ke Sabor y El Brodi.