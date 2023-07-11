En todo el país se ve un aumento de los casos graves causados por el Streptococcus pyogenes, la causa bacteriana más frecuente de la faringitis aguda y algunas infecciones cutáneas. Al respecto, el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, informó que en la provincia se detectaron cuatro casos graves, de los cuales uno falleció.

“Se trató de una niña, de dos años, que tuvo un cuadro muy crítico, con angina y no evolucionaba bien, lamentablemente se tornó muy invasivo, fue difícil revertirlo y lamentablemente falleció", aseveró al asegurar que tanto a nivel nacional como internacional se observa que “a diferencia de otros años se ve un aumento en cuanto a los casos invasivos, en Entre Ríos veníamos con uno o dos casos graves por año, en cambio ahora hay cuatro casos de los cuales uno fue invasivo”.

Asimismo, aseguró que el Streptococcus pyogenes “es una bacteria que en su mayoría produce cuadros leves o mordido y causa angina con palcas, donde se requieren antibióticos, infecciones en la piel”.



En este sentido, destacó que “en algunas situaciones particulares esta bacteria puede pasar a la sangre y producir un cuadro más grave, causando una infección invasiva en la cual se requiere internación y puede causar el fallecimiento”.Efectos en la salud

El Streptococcus pyogenes, también conocido como Streptococcus grupo A, en general causa enfermedades leves como amigdalitis, faringitis, impétigo, celulitis y escarlatina. Sin embargo, en raras ocasiones, la infección puede conducir a la enfermedad invasiva que puede provocar condiciones potencialmente mortales.





Es necesario aclarar que el período de incubación para la enfermedad varía de acuerdo a la presentación clínica, entre 1 a 3 días. El tratamiento de las personas infectadas con antibiótico durante por lo menos 24 horas elimina por lo general su capacidad de propagación.

Sobre los grupos más vulnerables, Garcilazo, aseveró que “los niños menores a seis años son los que tienen mayores riesgos de tener un cuadro invasivo”.



Al consultarle por los contagios, el director de Epidemiología sumó que “se trata de una bacteria que se contagia por vía respiratoria y por compartir cosas, como vasos, platos, toallas y demás”. Además, sostuvo que hay otra forma de contagio que es el contacto piel a piel, pero es menos frecuente”.



“En general las escuelas son los grandes focos de contagios de cuadros respiratorios virales. En este caso hay que tener en cuenta que esta bacteria lleva un tratamiento específico: lo importante es que se indique a tiempo y se lleve a cabo por completo, que son unos 10 días”, dijo al sumar que hay casos en que los pacientes no culmina con el tratamiento y se vuelven a contagiar.



“Es importante mantener los cuidados y evitar los contactos directo con los contagiados y en el caso de contraer la enfermedad es necesario consultar al médico”, concluyó el especialista. (Fuente: Elonce)