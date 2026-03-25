La Liga Departamental de Fútbol dio a conocer, en su habitual reunión de delegados y cuerpo de neutrales, el fixture completo del Torneo Apertura de Primera A, que llevará el nombre de Eduardo Barbosa, y del certamen de Primera B (Ascenso), denominado Luis Gauna.

La primera fecha de la divisional mayor tendrá los siguientes enfrentamientos: Deportivo Urdinarrain – Independiente, Sarmiento – Pueblo Nuevo, Central Larroque – Central Entrerriano, Juventud Unida – Defensores del Oeste, Unión del Suburbio – Camioneros y La Vencedora – Juventud Urdinarrain.

En tanto, la jornada inaugural del ascenso presentará estos cruces: Sporting – Black River, Deportivo Gurises – Atlético Sur, Sud América – Juvenil del Norte, Isleños Independientes – Sportivo Larroque y Cerro Porteño – Defensores del Sur.

El inicio de ambos torneos está previsto para el fin de semana largo por Semana Santa.

Fixture completo Torneo Apertura Primera A

Torneo Apertura Primera B