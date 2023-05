En la mañana del lunes, el intendente Martín Piaggio, junto con el secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Roberto Piaggio y la directora de Ambiente, Camila Ronconi, recibieron a los miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental, Martín Alazard y Juan Veronesi, con quienes mantuvieron un encuentro de trabajo para organizar una nueva Marcha al Puente que será el domingo 30 de abril.

Como cada año, la tradicional Macha al Puente Internacional General San Martín, impulsada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, recibe el apoyo del gobierno local y en esta oportunidad trabajará un conjunto de piezas de comunicación para la edición número 19 que será el domingo 30, para seguir diciendo No a las Papeleras Contaminantes.

“El tiempo pasa y la ex Botnia-UPM sigue funcionando y contaminando, pero esa no es razón suficiente para abandonar el reclamo que Gualeguaychú llevó al plano nacional e internacional. Nuestro reclamo es por la vida y la salud de todos y todas y, sobre todo, de las generaciones futuras. Este tipo de producción no hace más que hipotecar el futuro de argentinos y uruguayos” expresó el intendente Piaggio.

En esa línea, el mandatario afirmó que “es necesario no bajar los brazos y mantener bien alto el rechazo a las pasteras. El cuidado del agua, del aire y de nuestros suelos es la única manera de empezar a revertir los enormes daños ambientales provocados durante décadas y décadas. Como pueblo tenemos el derecho y el deber de cuidar nuestros recursos y de expresarnos a favor de otra forma de vivir, menos dañina, menos contaminante y más amigable con el ambiente que habitamos”, expresando también que “seguiremos trabajando junto con nuestra comunidad para que Gualeguaychú siga siendo un faro mundial del cuidado del ambiente y la salud”.