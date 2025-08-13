SE ACERCA EL DESFILE
Confirmaron la fecha en que entregarán los Galpones del Puerto para que los estudiantes comiencen a trabajar
Una de las fiestas populares más importantes de la ciudad ya comenzó con sus preparativos y la semana que viene iniciarán los trabajos en los Galpones del Puerto.
"Este año tenemos muchos cursos que se anotaron a participar, así que estamos muy entusiasmados. Los chicos ingresarían a los galpones el 21 de agosto, a partir de esa fecha van a ocupar la parcela que se les asignen. Este año tenemos inscriptas 31 carrozas, colegios que hace tiempo no participaban se sumaron en esta edición, así que va a ser de lujo", informó Soraya Sturtz, presidenta de la Comisión de Carrozas Estudiantiles.
Además, comentó que “al tener muchas carrozas inscriptas, nos encontramos con faltantes de chasis, por lo que se nos ocurrió hacer esta campaña con los chicos para poder juntar el dinero y comprar los materiales para construir los chasis, por el momento vamos $450.000, pero todavía nos falta porque el costo de cada chasis a construir es de $230.000, y hasta ahora tenemos para construir dos y necesitamos seguir sumando, son 6 los que nos faltan”.
“Nosotros tenemos una cuenta de carrozas que el alias es ‘carrozas’, y ahí pueden donar lo que quieran, vamos juntando pesito a pesito”, concluyó.