A partir del miércoles 26 de julio Victoria Giménez asumirá en asamblea y será la primera mujer en tomar ese rol, en un espacio íntegramente ocupado por hombres.



La designación por parte de las autoridades del club de Central se conoció el 23 de mayo pasado, pero recién será a fines de julio cuando asuman la presidencia del órgano.

Victoria Giménez fue integrante de la comparsa Marí Marí, luego se desempeñó como encargada de integrantes de la comparsa.

Además, en la edición 2023 trabajó junto al director de la comparsa, Emanuel Pérez. Además es abogada y presidenta de la delegación Gualeguaychú del Colegio de Abogacía de Entre Ríos, desde 2021.