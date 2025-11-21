Desde la Dirección de Cultura de Pueblo Belgrano se confirmaron los artistas que conformarán la grilla para una nueva edición de la Fiesta de las Costumbres Argentinas que se realizará en el Predio de la Curva de Fiorotto los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre próximos.

En las dos jornadas, la apertura del predio será a las 19 con la propuesta de la Feria de Emprendedores, que tendrá más de 35 puestos de artesanos y diferentes emprendedores tanto de Pueblo Belgrano como de Gualeguaychú que brindarán una importante oferta para quienes visiten el predio.

También habrá un amplio patio gastronómico con diferentes alternativas de comidas típicas, bebidas y espacios de diversión para los más chicos.

En cuanto a la grilla de artistas, el sábado se iniciará con la actuación del Taller Folclórico de Danzaterapia, luego lo harán Los Puebleros del Chamamé, seguidos de la Compañía de Danzas Cadencia, la música de “El Salteño” Facundo López, En Yunta Malambo, Camila Fogg, Macarena Pérez y el cierre a todo ritmo con El Brodi.

Por su parte, el sábado 7 la apertura del escenario estará a cargo del Ballet La Fronteriza, luego subirá al escenario Pampa Gallop y su Conjunto, el Ballet Ecos Entrerrianos, Los Legüeros, el Ballet Almas Nativas, Mismopalo, Hernán Archaina y Cesar Cabeza Dúo, recientes Ganadores del Pre-Cosquín Sede Gualeguaychú y un cierre espectacular con la música de Ké Sabor.