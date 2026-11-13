Será la primera vez que la celebración tendrá rango de Fiesta Provincial. El sábado 21 la actividad dará comienzo a las 18 horas y en el escenario se presentarán el Ballet La Fronteriza, Los Puebleros del Chamamé, el Ballet Legado Gaucho, el dúo Dos Trovadores, conformado por Rodrigo Ípperi y Agustín Aguiar, para un cierre a puro baile con Ké Sabor y la actuación final de Marcelo Teubner y su Conjunto.

Para el domingo 22 está prevista la presentación del Taller de Danzaterapia de Adultos Mayores de Pueblo Belgrano, la pareja de baile conformada por Sandra Cabrera y Gustavo Peretti, también actuará el músico paranaense Sebastián Rivas, el ballet Siembra Entrerriana, a cargo de Dalma Roldán, Brisa Rodríguez, En Yunta Malambo y el cierre estará a cargo del salteño Facundo López.

La Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas tendrá distintos puntos de atracción en sus dos días de desarrollo, con una gran Feria de Emprendedores y Artesanos que contará con más de 40 puestos, el Patio Gastronómico y Asador Criollo, Patio Cervecero y una gran variedad de actividades para compartir en comunidad.