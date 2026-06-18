Desde la organización de la Fiesta del Día de la Bandera confirmaron los artistas que serán parte de la misma en el escenario principal.

Los shows artísticos comenzarán a las 13 horas en el escenario principal, iniciando los mismos la actuación del Coro de Alumnos de la Escuela N° 223 de Defensores del Oeste, que por primera vez participará del acto.



También estará presentándose el grupo Bésticos Jazz, al igual que el Taller de Danzaterapia y el Taller de Folklore de Adultos de Pueblo Belgrano.



Otra de las atracciones de la fiesta será la presentación del reconocido cantante y músico Damián Lemes, también actuará el Ballet Tupay Tusuna y la Compañía de Danzas Cadencia. Además, se anuncia la presentación de Facundo “Salteño” López, junto a Nery Vega y Juanse Rubio, el Grupo Semillitas, En Yunta Malambo, Ballet Legado Gaucho, para llegar a un cierre a pura música y baile con las presentaciones de Ke Sabor y El Brodi.