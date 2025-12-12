Un grave siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en el kilómetro 47 de la Ruta Provincial Nº 20, en la zona conocida como “Puente Sánchez”. El accidente dejó como trágico saldo la muerte de un hombre que conducía un utilitario.

Según informó la Comisaría de Urdinarrain, a las 14:30 se recibió un llamado telefónico alertando sobre un choque frontal en el lugar. Inmediatamente se desplazaron móviles policiales y se dio aviso a los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain y al servicio de emergencias 107.

Al arribar, las autoridades encontraron dos vehículos involucrados: una Toyota Hilux blanca y un Renault Kangoo blanco. Por causas que aún se investigan, ambos rodados protagonizaron un fuerte impacto frontal.

Fatal siniestro vial en la Ruta 20: la identidad de la víctima

El conductor de la Hilux, un hombre de 31 años oriundo de Concepción del Uruguay, logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En tanto, el conductor del utilitario quedó atrapado dentro del habitáculo. Fue identificado posteriormente como Horacio Marcelo Yedro, de 65 años, oriundo de Paraná y empleado de un correo privado, consignó Urdi Digital.