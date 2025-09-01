El siniestro tuvo lugar alrededor de las 5.05, a la altura del kilómetro 132, en el Departamento Uruguay. Según informaron fuentes policiales, un Chevrolet Vectra que circulaba desde Caseros hacia Concepción del Uruguay despistó por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, el conductor –único ocupante del vehículo– salió despedido del habitáculo y falleció en el lugar.

Este domingo a las 05.05, personal policial tomó intervención en un siniestro ocurrido en Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 132 del Departamento Uruguay. El hombre fue identificado como Lucio Alfredo Trovalessi, de 48 años, oriundo de la localidad de Caseros.

Trovalessi fue un exfutbolista de Juventud de Caseros, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Atlético Uruguay, Calle Ancha de San José entre otros equipos, quienes lo despidieron en las redes.

“Con profundo dolor despedimos a Lucio Trovalessi, exjugador de nuestra institución quien defendió con orgullo la camiseta de Gimnasia”, publicó el Lobo uruguayense en sus cuentas oficiales.

Desde el Decano manifestaron: “El Club Atlético Uruguay lamenta profundamente el deceso del ex jugador de la institución, Lucio Alfredo Trovalessi Q. E. P. D.”.

Por su parte, en Juventud de Caseros, expresaron “Desde el Club Juventud acompañamos con profundo dolor a la familia Trovalessi – Latour ante el fallecimiento de Lucio, quien fue jugador socio e hincha de nuestro Cele”.

En tanto, en Calle Ancha de San José, lo despidieron de la siguiente manera: “Desde el club Calle Ancha despedimos con gran dolor a quien fue jugador y campeón provincial con nuestro club”.