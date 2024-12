Pedro Báez permanecerá alojado en la Unidad Penal Número Nº1 de Paraná en el marco del cumplimiento de la condena por delitos de corrupción en el que cumple condena y comparte celda por la misma causa Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera. La Cámara de Casación Penal integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Evangelina Bruzzo confirmó la prisión preventiva que había sido apelada por la defensa del ex ministro.

Entre los argumentos de la Defensa se dijo que “no se puede establecer la preventiva sin tiempo” y que la misma “no puede ser hasta que resuelva la Corte” porque “es arbitrario”. Para la defensa, “el análisis del riesgo de fuga”, “no hay forma de fundarlo en el caso de Báez” porque “no ha dado sospecha siquiera de riesgo de fuga”, ya que “todos los elementos son subjetivos y ficcionados”.

Adujo que “el riesgo de fuga se tiene que analizar a partir de hechos concretos, objetivos, y tiene que tener actualidad”, el abogado José Velázquez se quejó de que en este caso “no se ha podido explicar por qué antes no había peligro de fuga y ahora sí, por qué este cambio de postura respecto de la misma situación”, se preguntó al comparar las otras etapas del proceso, incluso cuando ya pesaba sobre Báez la condena de seis años y medio.

Fue en ese marco que solicitó la excarcelación por falta de elementos que acrediten riesgo de fuga. Suponiendo que se entienda que habría algún riesgo y que no sería suficiente cautelar con la fianza y las prohibiciones, propuso la detención domiciliaria, “entendiendo que de ese modo se podría neutralizar totalmente cualquier riesgo de fuga”.

La resolución que se conoció este viernes confirmó la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná que había dispuesto la prisión preventiva, con voto dividido.

Badano sostuvo que “se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, las posibilidades y los fines estrictamente personales y con ánimo de lucro; la duración de los hechos; que son personas que han tenido acceso a educación, trabajo; que se trató de un grupo estructurado, que se aprovecharon del trabajo que tenían, y la situación de poder, abusando del mismo, en el caso concreto de Báez como ministro”. Para la jueza “todo esto conduce a dudar acerca de si va a cumplir con la pena”. Y agregó: “Se tuvieron en cuenta los montos sustraídos, que son personas (en referencia también a Urribarri y Aguilera) que tienen muchos recursos, y no se han localizado los fondos del ilícito; y, además, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, en tanto que Báez tiene bienes, tiene vinculaciones” que -según dijo en su voto en juez Elvio Garzón – el razonamiento de Báez no está “la lógica del hombre común, no sería ilógico que quiera huir”.