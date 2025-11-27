REGIONAL AMATEUR
Confirmaron la programación del fin de semana para el Regional Amateur: cuándo jugará Juventud Unida
Juventud Unida cerrará la primera fase del Torneo Regional Amateur como visitante frente al ya eliminado Club Atlético Villa Elisa.
Con la clasificación a los octavos de final asegurada, el equipo dirigido por Miguel Fullana enfrentará a Atlético Villa Elisa (CAVE) el sábado, desde las 19, en el estadio “2 de Junio”. La terna arbitral será de Concepción del Uruguay y estará encabezada por Iván Pastrana.
El otro partido del grupo se disputará el viernes, a las 21, cuando Parque Sur reciba a Unión y Fraternidad de San Salvador. La terna será de Gualeguaychú, con Brian Páez como árbitro principal, acompañado por Ariel Guibaud y Maximiliano Cantti Páez.
Ninguno de los dos encuentros definirá posiciones, ya que Juventud Unida y Parque Sur sellaron con anticipación su clasificación a los octavos de final de la Región Litoral Sur, que reúne a los clubes de Entre Ríos y Santa Fe.