Luego de conseguir el pasaje a la final tras superar 3 a 2 en el global a Ben Hur de Rafaela, el equipo de Gualeguaychú disputará un partido único por un ascenso al Federal A.

La sede se confirmó este lunes, y será el estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero. Allí, enfrentará a Defensores de Vilelas por un lugar en el próximo Federal A.

Todas las cedes:

ASCENSO 1

Ferro Carril Oeste (General Pico) vs. Escobar F.C. (Ing. Maschwitz)

En Estadio de Douglas Haig, Pergamino

ASCENSO 2

General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central

En Estadio Bicentenario de Catamarca

ASCENSO 3

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. La Amistad (Cipolletti)

En Estadio de Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis

ASCENSO 4

Defensores (Puerto Vilelas) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

En Estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero.