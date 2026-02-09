POR UN LUGAR EN EL FEDERAL A
Confirmaron la sede para la final por el ascenso entre Juventud Unida y Defensores de Vilelas
Este lunes se confirmó el estadio al que irá el Decano en búsqueda de retornar al federal A.
Luego de conseguir el pasaje a la final tras superar 3 a 2 en el global a Ben Hur de Rafaela, el equipo de Gualeguaychú disputará un partido único por un ascenso al Federal A.
La sede se confirmó este lunes, y será el estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero. Allí, enfrentará a Defensores de Vilelas por un lugar en el próximo Federal A.
Todas las cedes:
ASCENSO 1
Ferro Carril Oeste (General Pico) vs. Escobar F.C. (Ing. Maschwitz)
En Estadio de Douglas Haig, Pergamino
ASCENSO 2
General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central
En Estadio Bicentenario de Catamarca
ASCENSO 3
Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. La Amistad (Cipolletti)
En Estadio de Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis
ASCENSO 4
Defensores (Puerto Vilelas) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)
En Estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero.