Como era de esperarse, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la lluvia se hizo presente en toda la región y obligaron a la suspensión de la penúltima fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”, que se iba a disputar hoy de forma completa.

La reprogramación de la jornada se conocerá mañana, cuando se lleve a cabo la reunión del fútbol mayor en la sede de la Liga Departamental.