Tres personas murieron y dos adolescentes permanecen internadas en estado crítico tras un choque frontal ocurrido alrededor de las 4.30 de este martes sobre la Ruta Provincial 20, a la altura del acceso a Gilbert (Gualeguaychú).

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Interviniente, las víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Urdinarrain; Andrea Bogado, de 32; y Blanca Uran, de 79, ambas residentes en Villa Elisa, departamento Colón.

Las dos jóvenes que sobrevivieron al impacto, Elina Gay y Martina Michel Moyano, ambas de 16 años y oriundas de Urdinarrain, permanecen internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, con pronóstico reservado.

En tanto, el conductor de la Volkswagen Suran, Cristian Claus, de 39 años, se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió fracturas y permanece hospitalizado en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain.