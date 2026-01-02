Profunda conmoción en la ciudad por el impactante siniestro vial en la Ruta 136 con consecuencias fatales.

Al deceso en el lugar de ambos conductores, se sumó luego el de la acompañante, quien cursaba un embarazo.

Según confirmaron fuentes judiciales a Ahora ElDía, se trata de Germán Perrone, de 40 años y Sabrina Judith Onyskiw, de 39 años, ambos de Rosario y Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, de nacionalidad uruguaya.

La mujer de 39 años cursaba un embarazo de 30 semanas y su bebé en gestación también perdió la vida.

El sobreviviente del accidente es Fausto Perrone Onyskiw, un chiquito de dos años, hijo de la pareja rosarina.