Juventud Unida recibirá este domingo a Ben Hur de Rafaela, desde las 21 horas, en el estadio de Alsina, por los primeros 90 minutos de la serie final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur.

En las últimas horas, el Consejo Federal del fútbol argentino dio a conocer las autoridades designadas para el encuentro. La cuaterna arbitral será de la provincia de Córdoba y estará encabezada por Leandro Domínguez, de Oncativo. Sus asistentes serán Lautaro Tuninetti (Corral del Busto) y Mario Oyola (Bell Ville), mientras que el cuarto árbitro será Fabricio Lipari (Jesús María).

Juventud Unida accedió a esta instancia tras eliminar a San Justino con un marcador global de 2 a 0. Por su parte, Ben Hur llegó a la final luego de superar a San Martín Fútbol por 3 a 1 en el global.