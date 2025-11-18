La AFA confirmó oficialmente los días y horarios de los ocho partidos de los octavos de final, en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El clásico entre Racing y River Plate en Avellaneda aparece como el más atractivo en la previa, aunque el choque entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba también tiene una máxima expectativa.

El resto de los cruces son los que enfrentarán a Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors en Liniers, Central Córdoba y San Lorenzo en Santiago del Estero, Rosario Central y Estudiantes de La Plata en Arroyito, Deportivo Riestra - Barracas Central en el Bajo Flores, Unión vs. Gimnasia de La Plata en Santa Fe y Lanús vs. Tigre en La Fortaleza.

Oficial: los días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 22 de noviembre

A las 20 horas de Argentina: Vélez Sarsfield - Argentinos Juniors .

. A las 22: Central Córdoba de Santiago del Estero - San Lorenzo.

Domingo 23 de noviembre

A las 17.30: Rosario Central - Estudiantes de La Plata .

. A las 20: Boca Juniors - Talleres de Córdoba.

Lunes 24 de noviembre

A las 17: Deportivo Riestra - Barracas Central.

A las 19.30: Racing Club - River Plate.

A las 22: Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata.

Miércoles 26 de noviembre

A las 21.30: Lanús - Tigre.

El cuadro de los octavos de final del Clausura 2025

El vencedor de Boca vs. Talleres se medirá en los cuartos de final con el ganador de Vélez vs. Argentinos .

se medirá en los cuartos de final con el ganador de . El ganador de Lanús vs. Tigre chocará con el mejor de Racing vs. River .

chocará con el mejor de . El vencedor de Rosario Central vs. Estudiantes jugará contra el que avance en Central Córdoba vs. San Lorenzo .

jugará contra el que avance en . Por último, el que gane en Unión vs. Gimnasia enfrentará al mejor de Riestra vs. Barracas.

Todos los partidos tendrán alargue y definición por penales, en el caso de persistir el empate. Los equipos mejor ubicados en la etapa regular definirán siempre como locales, a excepción de la final que será en una sede neutral: el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un horario a confirmar todavía. El campeón clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026, en tanto que si ya está clasificado por la tabla anual general "abrirá un cupo" hacia abajo para los cuadros que continúan en la clasificación total.