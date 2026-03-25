El traslado de Nahir Galarza generó repercusión este miércoles, luego de que la joven fuera llevada desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná hacia Gualeguaychú para visitar a su abuela. El operativo realizado bajo estrictas medidas de seguridad fue autorizado por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Gualeguaychú, a cargo de Elena Margarita Vicari.

Según se informó a AHORA, la autorización se enmarcó en el artículo 166 de la Ley 24.660, que contempla permisos excepcionales para internos en casos de enfermedad grave o fallecimiento de familiares directos. En este caso, el pedido fue concedido por el Juzgado de Ejecución de Penas Nº2 de Gualeguaychú, debido al delicado estado de salud de la abuela de Galarza, quien atraviesa un cáncer.

El procedimiento se concretó durante la mañana y se desarrolló bajo supervisión, extendiéndose por aproximadamente una hora en el domicilio de la familiar. No se registraron incidentes ni irregularidades durante la visita.

Finalizado el encuentro, la comisión penitenciaria trasladó nuevamente a Galarza a la Unidad Penal Nº6 de Paraná, donde cumple su condena de prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

Contexto judicial y repercusión

La condena de Galarza fue confirmada en instancias superiores y permanece firme desde 2018. A lo largo de los años, la defensa ha impulsado distintos recursos que no lograron modificar la sentencia. El caso, por la edad de la acusada y las circunstancias del crimen, continúa siendo uno de los más recordados y debatidos en la sociedad argentina.

Cada movimiento vinculado a la interna, como el reciente traslado humanitario, sigue despertando interés público y mediático, reflejando la sensibilidad social que aún rodea este expediente judicial.

Fuente: AHORA