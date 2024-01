A través de un comunicado enviado a los clubes, la CAB dio a conocer el complejo sistema de disputa de la Liga Federal, que nuevamente para los equipos de Gualeguaychú tendrá una fase regular cortísima, de apenas diez partidos, para luego disputar instancias de play in y luego playoffs ante los equipos de la otra zona.

En la Zona A estarán jugando Racing Club y Central Entrerriano, que compartirán la zona con Parque Sur, Regatas Uruguay, BH y Centro Bancario de Gualeguay, en tanto que en la Zona B estarán Atlético Tala, Peñarol, Ferro y Sportivo San Salvador, Sionista de Paraná, Unión de Crespo y Gimnasia de Santa Fe.

En el caso de la Zona A, disputará una fase regular de dos rondas todos contra todos sumando apenas diez partidos, mientras que la Zona B jugará con el mismo formato aunque por tener un equipo más, disputará 12 juegos.

Los dos primeros de la Zona A clasificarán a la instancia de playoffs, mientras que el resto de los equipos jugará una instancia de play in a un solo juego, enfrentándose tercero ante sexto y cuarto ante quinto con ventaja de localía para los mejores ubicados. Los ganadores de dichos juegos de play in avanzarán como tercero y cuarto a los playoffs, donde se enfrentarán con los equipo de la Zona B.

En este caso, lo cruces de playoffs serán al mejor de tres partidos con formado 1-2, con ventaja de localía para los mejores ubicados con el siguiente cronograma: 1° Zona A vs 4° Zona B; 2° Zona A vs 3° Zona B; 1° Zona B vs 4° Zona A; 2° Zona B vs 3° Zona A. Los cuatro ganadores de playoffs avanzarán a la instancia de playoffs de Interconferencia, donde se cruzarán con los equipos provenientes de la Conferencia Metropolitana.

Racing y Central entrenan completos

Los dos equipos de la ciudad ya comenzaron con su pretemporada con sus equipos completos. Del lado de Central, las últimas incorporaciones fueron las del escolta Ezequiel Mazzeo y el pivot Carlos Benítez Gavilán, que se sumaron a los bases Cristian Pérez y Nicolás Nieto, los escoltas Leandro Quarroz y Alejo Zielinsky, el alero Mauricio Pane y el interno Francisco Di Meo, a quienes se sumaron los juveniles del club.

Del lado de Racing, el último fichaje fue el interno Gonzalo Tejero, que llegó proveniente de San Martín de Curuzú Cuatiá, luego de un buen paso por Atlético Tala. Tejero se sumó a las fichas que había confirmado Racing, que son Mauro Gauna, Thiago Garbocci, Gian Franco Nicotra, Carlos Balmaceda, Manuel Torrilla, Ian Munilla, Mateo Handera y el regreso de Santino Luca, quedando por completar una ficha U23. Además, los Académicos sumaron al cuerpo técnico a Noelia Mendoza, entrenadora con vasta experiencia en divisiones formativas, que trabajará junto al entrenador Diego Bernardi.