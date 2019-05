Conflicto entre el Centro de Transportistas y la Cooperativa Agrícola de Urdinarrain

Desde el miércoles pasado, camioneros paran frente al Parque Industrial en reclamo de una mejora en la tarifa por el traslado de cereales. Ambas entidades emitieron un comunicado luego de fracasar las negociaciones.Un conflicto entre camioneros nucleados en el Centro de Transportistas de Urdinarrain (CETUR) y la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Urdinarrain se desató en la tarde del miércoles. Transportistas reclaman la suba en la tarifa por traslado de cereales y la reincorporación de cuatro trabajadores que fueron suspendidos por un año sin poder ingresar a cargar a la planta que la cooperativa tiene en el Parque Industrial de la localidad. Unos cuarenta camiones están parados frente a sus puertas, aunque sin interrumpir el tránsito. Y el martes volverían a reunirse. El reclamo es por la diferencia en las tarifas, ya que la AFIP establece una tarifa de referencia de poco más de $950 para la distancia de 255 kilómetros, pero generalmente los transportistas acuerdan por un monto menor. Lo que los choferes reclaman es un aumento en los valores, para que se acerquen al monto de referencia. Ya que actualmente, según cuentan, están un 25% por debajo, mientras que en otras empresas se está entre un 5 y un 15%. Además, reclaman la reincorporación de cuatro trabajadores que fueron suspendidos para la carga dentro de la planta por el plazo de un año. Y denuncian que la suspensión se dio a los transportistas que hablaron y pidieron una tarifa más acorde, ya que del valor de referencia de poco más de $950 que está la tarifa para un traslado a Rosario, hay entidades que pagan 850, en tanto que la cooperativa propone pagar $732, según indicaron. La Cooperativa Agrícola envió a ElDía un comunicado, que señala: “Ante los reclamos de transportistas nucleados en CETUR, comunicamos que la tarifa que la Cooperativa ofrece es la consensuada por las entidades provinciales a las que pertenecemos con los representantes de transportistas de Entre Ríos. Esta tarifa es la que actualmente aplican las Cooperativas de Entre Ríos adheridas a CAFER (Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Rios Ltda) entidad en la cual participamos, ocupando actualmente la vicepresidencia”.“Asimismo, la cooperativa no tiene contrato que obligue a la misma con CETUR, simplemente siempre priorizamos contratar camiones de la ciudad apoyando el desarrollo local”, expresa el documento. Y señala: “En cuanto a las suspensiones aludidas, la cooperativa se reserva el derecho de ingreso y permanencia a sus instalaciones, en este caso concreto se debió a indisciplinas ocurridas dentro de nuestro predio por parte de los transportistas aludidos”. Por su parte, CETUR contestó con un extenso comunicado, en el que señala: “En el transcurso del año pasado y ante la mala situación que enfrentaba la cooperativa, producto de condiciones climáticas adversas que afectaron la producción, este centro, vinculado comercial y contractualmente por más de veinte años a dicha cooperativa, accedió a mantener tarifas por los fletes en valores que apenas solventaban los gastos y erogaciones de los mismos. Que como se dijo, en forma ininterrumpida, el denominado Centro de Transportistas proporcionó por más de veinte años la logística del transporte, dedicando prácticamente el noventa por ciento de sus servicios a dicha Cooperativa con la que mantiene una estrecha y permanente vinculación, brindándole en todo momento los requerimientos de transporte que necesita para desarrollar sus actividades comerciales”. “Que el Centro de Transportistas ha priorizado como cliente a la Cooperativa y que la vinculación permanente de prestación de servicios de logística, mantenido en forma continua e ininterrumpida con ella, crea una vinculación contractual a la luz de los hechos y de normas legales y claros principios generales del derecho”, indicaron. “Que con motivo de los constantes aumentos de precios, servicios, combustible, repuestos y demás, hecho por otro lado público y notorio, el Centro de Transportistas, considerando además la contemplación que siempre ha tenido para con la Cooperativa de Urdinarrain en épocas en la que esta no ha tenido buenos ingresos y contando que esta adoptaría, por razones de buena fe y reciprocidad, en el trato una consideración similar, concertó una reunión con el Consejo de Administración de la entidad para solicitar un pequeño aumento del 10 % en el valor tarifario de los fletes, que representa una cifra muy inferior a los reales aumentos habidos en general, e incluso a los de los combustibles. Se debe explicar además que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene fijado, lo que se denomina una ‘Tarifa de Referencia’, es decir que es la tarifa que el organismo tributario tiene como razonable y básica. La tarifa que está pagando la Cooperativa Federal Agrícola a la fecha, está por debajo de la denominada Tarifa de referencia de AFIP, en un valor porcentual del 25% de modo que de lograse un pequeño aumento del 10%, aun estaría por debajo de la referencia en un 15%. Parece obvio que el aumento interesado no era en modo alguno irrazonable, sino modesto y hasta escaso”, argumentaron. “En cuanto a las supuestas indisciplinas que transportistas de CETUR habrían cometido, lo negamos enfáticamente y lo que la entidad Cooperativa califica de ‘indisciplina’, término que francamente resulta autoritario, fue la simple conversación que se mantuvo en la reunión aludida antes procurando un acuerdo razonable en la fijación de la tarifa, conversación que se mantuvo en términos respetuosos y en el marco de una relación comercial de suministro de transporte permanente y constante con características contractuales, que ahora la cooperativa niega. Las pretendidas ‘indisciplinas’ que refiere la Cooperativa las ha ‘castigado’ con suspender por un año a asociados de CETUR, como una muestra de fuerza y poder ante la simple y razonable discusión tarifaria”, reclamaron. Al cierre de esta edición, el paro con acampe frente al Parque Industrial continuaba y los transportistas no descartaban endurecer las medidas si no llega la solución para la próxima semana aunque el próximo martes se daría una reunión entre las partes.