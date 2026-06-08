El conflicto en la empresa avícola Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay no parece tener un solución en el corto plazo. Tras un nuevo encuentro en la Secretaría de Trabajo entre todas las partes, se dispuso otro cuarto intermedio sin fecha definida.

En la audiencia de hoy, estuvieron presentes los sindicatos de la Carne y de la Alimentación y los dueños de la empresa. Más temprano, los gremialistas habían tenido contacto con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, así como lo había hecho por su lado los titulares de la firma la semana última, en un encuentro donde había estado presente el propio gobernador Rogelio Frigerio.

El fin de semana, los dueños de Tres Arroyos emitieron un comunicado donde indicaron que se estudiaba una “apertura” escalonada de la empresa, aunque no se brindaron plazos. Subrayaron que el parate de la firma -que sigue cerrada hasta nuevo aviso- tuvo como base los problemas para exportar pollo, además de medidas sindicales que, según su mirada, agudizaron el conflicto.

Mientras no hay acuerdo, casi mil empleados siguen sin cobrar parte de su sueldo de abril y todo mayo. Como paliativo, el Concejo Deliberante dispuso una partida para ayudar a quienes están más necesitados.

Fuente: APF Digital