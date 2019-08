El hecho se hizo público ayer y dejó expuesta una realidad que la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) remarcó como que es cotidiana cada vez más en casi todas las dependencias municipales: de las 53 trabajadoras de los siete jardines maternales municipales, solamente 13 están en planta permanente y organizadas por escalafón, mientras que las restantes 40 están en una situación de precarización laboral y hace 37 días que tienen vencidos el contrato y que, por lo tanto, dejaron de percibir sus haberes.

Así lo denunció el secretario gremial de ATM, Nelson Volker, el sindicato que hizo pública la situación de que viven estas trabajadoras a partir de un contrato precario realizado por el Municipio. Entre las 40 trabajadoras cuyo presente laboral es inestable, hay docentes, auxiliares y cocineras; “todas contratadas por la Municipalidad bajo la forma de monotributo, subsidio o contratos que se renuevan cada seis meses”, explicó el secretario gremial en declaraciones al ciclo radial Viene con Yapa (FM 104.1).

"Las compañeras que están monotributizadas no cobran sus haberes desde hace 37 días, y sin embargo continúan presentándose todos los días a trabajar a las 6 y media de la mañana y siguen realizando sus turnos de más de seis horas. Aun así, ninguna tiene una certeza sobre si van a continuar trabajando o si alguna vez cobrarán los salarios atrasados”, amplió por su parte Carlos Gómez, integrante también de ATM, quien explicó además que los jardines maternales estatales dependen de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, a cargo de Martin Roberto Piaggio.

En total, de las 40 trabajadoras de los jardines maternales, 21 son monotributistas: “Ni siquiera son contratadas por el Municipio, son como un proveedor municipal, pero prestan servicios todos los días como los trabajadores municipales”, analizaron e informaron que “las restantes están bajo la modalidad del contrato, y el mismo se les renovaba cada 6 meses, Sin embargo, están vencidos desde el 30 de junio”.

“Son trabajadoras preparadas, que tienen 10 o 12 chicos a su cargo y les pagan 6000 pesos por mes. Y siguen estando dentro del sistema público simplemente porque no hay ofertas laborales en el sector privado”, recalcaron los delegados de ATM, quienes explicaron también que al ser trabajadoras contratadas, no tienen un recibo de sueldo y por lo tanto no pueden tener afiliación“, recalcaron.

"Nuestro accionar es meramente solidario porque esto les genera una profunda angustia, la mayoría de ellas son sostenes de familia, tienen diferentes antigüedades en sus puestos de trabajo, cumplen con sus labores y merecen respeto. En este marco, desde ATM acompañamos y pedimos la resolución de dicho conflicto", subrayó el secretario gremial.

Consultado por ElDía, desde el Municipio informaron que por el momento nadie saldrá a hablar del tema en los medios y que trabajan para que la situación se resuelva de manera interna.

Por último, los delegados de ATM denunciaron que estas situaciones de precarización laboral no son exclusivas de los jardines maternales, sino que es cada vez más generalizada y cotidiana en casi todas las áreas municipales. “Existe la precarización en el Municipio. Estos no son casos excepcionales sino que ya se está haciendo una costumbre que exista trabajo en negro”, concluyeron.