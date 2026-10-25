El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría instruido a sus diplomáticos para respaldar el reclamo de la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, según informaron medios internacionales. La versión señala que el gobierno israelí apoyaría el pedido argentino de reabrir las negociaciones con el Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.

La información fue atribuida al diario británico The Telegraph y también se difundió a través de una publicación de The Jerusalem Post. De acuerdo con los reportes, la supuesta decisión representaría un cambio en la posición diplomática de Israel frente a la disputa entre Buenos Aires y Londres.

El eventual respaldo se produciría en un contexto de mayor acercamiento entre el gobierno de Javier Milei y el de Israel. Desde su llegada a la Casa Rosada, el presidente argentino manifestó reiteradamente su afinidad política con el gobierno israelí y su intención de profundizar los vínculos bilaterales.

El presidente Javier Milei celebró la noticia en su cuenta de X al replicar una publicación relacionada con el supuesto apoyo israelí al reclamo argentino por Malvinas. El mandatario acompañó el mensaje con la expresión «MAGA», sigla asociada al lema político estadounidense Make America Great Again.

Según la información difundida, Netanyahu habría pedido a sus representantes que apoyaran la convocatoria a negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. Sin embargo, el alcance concreto de esa supuesta instrucción y sus posibles consecuencias diplomáticas requieren confirmación oficial.