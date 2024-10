No es lo mismo crecer que desarrollarse. Un ejemplo de crecimiento puede ser, tranquilamente, Concordia: hace 30 años atrás toda persona en situación de vulnerabilidad que habitaba el suelo argentino era llevado a la ciudad entrerriana como parte de acuerdos políticos. Esto hizo que la localidad tuviera una explosión demográfica, pero al no ser un crecimiento planeado, todo terminó en el triste título de que Concordia es una de las ciudades más pobres del país.

A diferencia del crecimiento, el desarrollo aspira que crecer, pero de manera organizada, consciente y planificada con el afán de que en un futuro a mediano o largo plazo una comunidad obtenga no sólo un aumento poblacional sino que esta acción traiga inversiones, trabajo y un aumento en las ofertas educativas, sanitarias y culturales.

En este sentido, el Municipio puso primera para lograr esto último en Gualeguaychú al presentar el Plan de Desarrollo Local Sustentable (PDLS), una iniciativa que se basa en un diagnóstico detallado de la situación actual de la ciudad y que busca formular estrategias que permitan abordar los problemas prioritarios de manera eficaz.

La presentación que se realizó esta semana estuvo a cargo del arquitecto y asesor municipal Domingo Carrazza, quien junto al intendente Mauricio Davico explicó cómo se organizarán el Estado y los diferentes actores de la sociedad para planear y accionar en conjunto las principales herramientas que permitan este aspirado desarrollo en la ciudad.

“Queremos que nuestra ciudad sea un lugar donde las inversiones y el trabajo florezcan, donde haya seguridad jurídica y donde el progreso sea fruto del esfuerzo conjunto de todos los sectores”, sostuvo Davico para sintetizar los objetivos del programa.

“Vemos que muchos oriundos de Gualeguaychú que emigraron a grandes urbes están volviendo a nuestra ciudad, muchos entrerrianos eligen Gualeguaychú para buscar una nueva vida, pero también muchos oriundos del Conurbano y provincia de Buenos Aires nos está eligiendo para quedarse a vivir. Estamos viviendo un cambio de paradigma, y es por esto que tenemos que estar preparados y organizados”, explicó por su parte Carrazza en una charla con Ahora ElDía.

Los motivos por los cuales Gualeguaychú es elegido por muchos para crear un futuro son varios: su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus atractivos naturales, un Parque Industrial equipado y la ubicación estratégica en medio de la Ruta del Mercosur son algunas de ellas. Pero hacia dentro falta realizar muchas acciones en lo urbanístico y tener en claro un norte para poder tener este desarrollo en tiempo y forma.

Cómo se implementará el Plan

Sin dudas, el PDLS es una de las principales políticas públicas que la gestión Davico pone en marcha para marcar el rumbo en el mediano y largo plazo. Por esto mismo convocó a todos los actores sociales, porque además del Estado también tendrán una participación activa las diferentes entidades, colegios e instituciones locales.

Por esto mismo se ha formado una Unidad Promotora, la cual contendrá al equipo que ejecutará el plan. La misma estará dividida en cuatro niveles, los cuales estarán integrados por figuras específica y que cada una tendrá diferentes tareas y responsabilidades.

Nivel Decisional: Este lugar será el que ocupará el Estado, con el Presidente Municipal a la cabeza, el resto del Gabinete y los integrantes del Concejo Deliberante.

Nivel Consultivo: Acá actuará los especialistas en la materia y los que sugerirán las herramientas y acciones que se deben ejecutar. Estará compuesto por los Colegios Profesionales, Técnicos y políticos.

Nivel Institucional: Debido a que el PDLS invita a toda la comunidad a participar de este programa, también tienen un lugar las Instituciones Intermedias (como por ejemplo la Corporación del Desarrollo o el Centro de Defensa Comercial e Industrial), las ONG y las Asociaciones, también las Universidades.

Nivel Opinión y Consenso: Esta será el lugar donde podrán volcar su visión y tener voz en la discusión las instituciones Barriales y la Mesa de Integración Socio Comunitaria.

El movimiento se demuestra andando

La primera acción concreta que se realizará en relación al Plan de Desarrollo Local Sustentable tendrá lugar el próximo 24 de octubre, cuando arribará a Gualeguaychú una delegación de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata.

Gracias a un convenio entre el Municipio y la institución educativa, estos alumnos –de entre 1º año y 6º año– trabajan desde hace un buen tiempo en las diferentes oportunidades y potencialidades a desarrollar que tiene Gualeguaychú.

Es por esto mismo que a fin de mes expondrán sus trabajos y proyectos a los miembros de la Unidad Promotora. De esta manera, esta será una de las primeras acciones concretas del PDSL, el cual se plantea comenzar a cumplir objetivos a mediano plazo en dos o tres años y a largo plazo en cinco o seis.

Sin embargo, esto no significa que cumplido este lapso de tiempo la tarea esté cumplida, sino que el PDLS está concebido como un circuito continuo: primero se realiza un “Diagnóstico de la situación” –que es donde estamos ahora; luego viene la “Formulación y Ejes de Desarrollo”; luego vienen las acciones concretas con la etapa de “Programas y Proyectos”; y para que las acciones mantengan el rumbo también se implementará la etapa de “Seguimiento y Control”; y finalmente si el objetivo llega a buen puerto será la etapa de “Retroalimentación” y si hay que cambiar algo se iniciará la “Corrección”. Sea cual sea de las dos, ambas derivarán nuevamente en un “Diagnóstico” y así se continuará con los caminos hacia el desarrollo que la comunidad necesita.

Gualeguaychú estratégica

De esta manera queda plasmada la manera en que se organizarán las acciones de ahora en más, las cuales estarán focalizadas no sólo a la manera en que Gualeguaychú se urbanizará sino como se aprovechan, reciclan o potencias lugares que hoy en día ya existen en nuestra ciudad, como el edificio de la Unidad Penal Nº2, el predio del ex Frigorífico, la Avenida Parque, el Hipódromo o el Parque de la Estación y el río Gualeguaychú, para mencionar sólo algunos.

“Son las personas las que deben vivir bien, y la ciudad es ese escenario que les permitirá vivir mejor. Pero si a ese escenario no le ponemos la escenografía indicada o el vestuario acorde, no va a quedar algo bueno. La intención del intendente Davico no es hacer sólo lo que él cree que se debe hacer, sino que abre la propuesta a toda la comunidad, a todos los sectores para que esto sea una acción colectiva”, afirmó Carrazza.

Finalmente, el asesor municipal explicó cuál será el rol del Municipio en todo este esquema: “Hay muchos factores en juego en el PDLS, y muchas veces cuesta llegar a un acuerdo cuando somos conscientes que hemos abierto el juego a toda la comunidad y que esto involucra a actores con intereses distintos. Todo el programa es una permanente atracción de intereses contrapuestos. Y para eso está el Estado, el cual tiene que ir viendo de qué manera equilibra esos intereses, que a veces son muy desiguales”.