Congelan el precio de la energía eléctrica en toda Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet anunció que se congelará la tarifa de energía eléctrica para todos los hogares y empresas entrerrianas. Así lo hizo saber durante la asamblea anual de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), realizada este viernes en Paraná. También adelantó que se reducirán tarifas para las producciones de arroz y arándanos. En el marco de variables macroeconómicas muy preocupantes, el aumento del dólar y los altos índices de inflación y las tasas de interés, el gobernador Gustavo Bordet acordó con la empresa provincial de energía (Enersa) no hacer efectivos los incrementos previstos en la factura de luz. Será la empresa la que se haga cargo de absorber los incrementos de los costos operativos y de insumos."Conocidas las medidas nacionales tomé contacto con el presidente de la Empresa de Energía de Entre Ríos para que no se realicen aumentos y se congelen los que estaban previstos trimestralmente, lo cual fue aprobado por acta del Directorio”, afirmó Bordet, junto al vicegobernador Adán Bahl, el ministro de Economía Hugo Ballay y el secretario de Producción Álvaro Gabás. "Hoy firmé el decreto para reducir los costos fijos en un 50 % del sector de arroz, que es una compromiso que habíamos hecho en la Fiesta Nacional del Arroz con los productores y que tenía que ver con empezar a trabajar sobre la reducción de la electricidad, una vez terminada la campaña", contó el mandatario. "La misma aplicación se va a hacer para el sector de arándanos que también tiene estacionalidad en el cultivo y estamos abiertos a escuchar a todos los sectores productivos que tengan estacionalidad en su sistema de producción", reafirmó. "Más allá de los tiempos electorales y del calendario efectivo, tenemos que ponernos de acuerdo en los grandes temas que hoy la Argentina necesita", remarcó el Gobernador ante los empresarios entrerrianos. Y expresó si disposición “a sentarnos con el Presidente y con su equipo todas las veces que sean necesarias, pero sólo se han convocado los gobernadores oficialistas y no quienes hemos ejercido siempre una oposición constructiva”. "En esta coyuntura que se presenta muy compleja, entiendo que es más que nunca cuando hay que encontrar fuertes consensos”, agregó.En otro orden de cosas, Bordet recordó que producto de los acuerdos entre las provincias y Nación se firmó el Consenso Fiscal. "Fue histórico. Cedimos las provincias y también cedió la Nación y se hizo con la vocación de fijar un criterio fiscal en todo el país y creo que significó un gran avance”, aseguró. “Es un Consenso Fiscal con el que venimos cumpliendo estrictamente con lo pactado en nuestra provincia. Este año se ha reducido en un 50 % lo que es la Ley 4.035 e Impuesto a los Ingresos Brutos, y el año que viene tendremos tasa 0 para ingresos brutos, la Ley 4035 y para Impuesto de Sellos”, ratificó. No obstante, señaló: “Queda pendiente hacer un Consenso en los municipios. Durante muchos años las tasas municipales vienen gravando la industria con una asimetría muy grande a lo que la provincia viene gravando; y nosotros hemos sido muy respetuosos de las autonomías municipales. Y va a resultar interesante a futuro proponer un Consenso fiscal con todos los municipios, porque también entre los municipios hay asimetrías en la aplicación de las tasas. Y creo que tenemos que encontrar un criterio para hacerlo con el mismo espíritu del consenso celebrado con la Nación”.Por otro lado, el Gobernador informó luego que, tomando la iniciativa que le sugirieron en la última reunión que mantuvo con la UIER, se realizará "el relanzamiento de la Agencia de Exportaciones e Inversiones de Entre Ríos, por lo cual oportunamente los estaremos convocando como parte protagónica de la misma". "Hemos trabajado en misiones comerciales de la Región Centro, hoy estuve reunido con el secretario General de Consejo Federal de Inversiones, y le solicité la continuidad para que podamos abordar en conjunto desde la Región Centro, donde este año me toca ejercer la presidencia pro tempore, para poder tener la posibilidad de salir con nuestra oferta exportable al mundo", indicó.Por su parte, el titular de la UIER, Leandro Garciandía, destacó del gobernador "su disposición permanente hacia nuestra entidad" y le pidió que "la provincia de Entre Ríos se sume a la medida adoptada por el gobierno nacional que implica la no aplicación de subas a la energía, acompañando y apoyando el esfuerzo del sector industrial". Por otro lado, Garciandía recalcó "el importante trabajo durante el último año, que se llevó a cabo para elaborar una propuesta con políticas para la promoción industrial en la provincia que estimulen las inversiones y la concreción de proyectos". En ese sentido, resaltó los avances en la actualización de la ley de prevención y control de contaminación ambiental con definiciones acorde a las realidades; además la fiscalización del revelamiento sobre los parques industriales y el trabajo en infraestructura portuaria, "tema que sin duda requiere un trabajo mancomunado del sector público y privado".