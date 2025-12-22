HAY UN FALLECIDO
Conmoción en Colón: una pelea terminó de la peor manera
Un nuevo hecho se sangre sacude a la provincia, esta vez en la ciudad de Colón durante la mañana de este lunes, donde fue baleado un hombre.
Un hombre fue asesinado de un disparo en Colón este lunes por la mañana. “La bala atravesó la puerta y le dio en el pecho a la víctima”, informó Martín Furlong, subjefe Departamental, en diálogo con AHORA.
El hecho sucedió calle Noalles, entre Mir y Duran, en zona Plan Libertad. La Policía recibió un alerta por parte del 911, por un enfrentamiento entre vecinos.
“Había cuatro personas, tres varones y una mujer, en la puerta de una casa. Al ingresar a la vivienda, se observó una persona con una herida el pecho“, explicó el funcionario policial.
De inmediato se dio intervención al personal sanitario y se comenzaron a realizar las diligencias de rigor, bajo las órdenes de los fiscales Alejandro Perroud y Noelia Batto.
El cuerpo fue trasladado para que le realicen la autopsia y las personas que se encontraban en el lugar quedaron demoradas, a disposición de la Justicia.