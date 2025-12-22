Un hombre fue asesinado de un disparo en Colón este lunes por la mañana. “La bala atravesó la puerta y le dio en el pecho a la víctima”, informó Martín Furlong, subjefe Departamental, en diálogo con AHORA.

El hecho sucedió calle Noalles, entre Mir y Duran, en zona Plan Libertad. La Policía recibió un alerta por parte del 911, por un enfrentamiento entre vecinos.

“Había cuatro personas, tres varones y una mujer, en la puerta de una casa. Al ingresar a la vivienda, se observó una persona con una herida el pecho“, explicó el funcionario policial.

De inmediato se dio intervención al personal sanitario y se comenzaron a realizar las diligencias de rigor, bajo las órdenes de los fiscales Alejandro Perroud y Noelia Batto.

El cuerpo fue trasladado para que le realicen la autopsia y las personas que se encontraban en el lugar quedaron demoradas, a disposición de la Justicia.