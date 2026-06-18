Un grave episodio ocurrido poco después del mediodía generó conmoción entre vecinos y personas que transitaban por el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, una joven que residía en el edificio fue hallada sin vida tras caer del mismo. Si bien una de las hipótesis que se investiga es que se haya tratado de un suicidio, las circunstancias del hecho continúan bajo investigación y serán las autoridades competentes quienes determinen oficialmente lo sucedido.

Tras el alerta, personal policial intervino de manera inmediata y dispuso un operativo de resguardo en el lugar. El perímetro fue acordonado para preservar la escena y evitar la toma y difusión de imágenes por parte de transeúntes, en línea con el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Además, se trabajó en el acompañamiento y la contención de familiares que comenzaron a llegar al lugar mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita hablar con alguien, es importante buscar acompañamiento profesional y apoyo inmediato en servicios de salud, guardias hospitalarias o líneas de asistencia disponibles.

Podes comunicarte al :107 o acudir a la Guardia de Salud Mental de Hospital Centenario Gualeguaychú ante una situación de crisis o riesgo.

Otras líneas disponibles: 0800-999-0091 – Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Funciona las 24 horas, todos los días del año y brinda escucha, orientación y acompañamiento.