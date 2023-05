En la mañana de hoy falleció Hernán Palito Manrique, ex futbolista y actual ayudante de campo de la Reserva de Vélez. El ex defensor de 49 años sufrió una descompensación en la previa al duelo preliminar entre el Fortín y Racing que se estaba llevando a cabo en la Villa Olímpica. Según las primeras informaciones, se trató de un infarto y no pudieron reanimarlo. El encuentro se suspendió en el entretiempo.

“Se descompensó en la previa del partido y sufrió un paro cardíaco rumbo al hospital”, informó la entidad de liniers a través de las redes sociales. La Liga Profesional, por la misma vía, compartió un mensaje: “El encuentro por el Torneo Proyección entre Vélez y Racing debió ser suspendido en el entretiempo por la muerte del entrenador alterno del local, Hernán Manrique”.

Manrique se inició en el fútbol de ascenso jugando para Nueva Chicago y All Boys a principios de los 90. Luego fue fichado por Belgrano de Córdoba, con el que consiguió el ascenso a la máxima categoría en 1998. Se sostuvo en la máxima divisional con la camiseta de Unión de Santa Fe y el Torito de Mataderos, con el que ascendió en el año 2000 (convirtió un tanto en las finales contra Instituto de Córdoba). Más tarde vistió las casacas de Huracán, Chacarita, Atlético Tucumán y Unión de Sunchales.Actualmente Manrique integraba el cuerpo técnico de la Reserva velezana liderada por el ex jugador del club Marcelo Bravo junto al preparador físico Mariano Fanesi y Agustín Paz.

El partido entre las Reservas de Vélez y Racing había comenzado a las 11 de la mañana en una de las canchas de la Villa Olímpica. Manrique acusó un fuerte malestar y fue trasladado en ambulancia. Se disputaron los primeros 45 minutos y el local ganaba 2-0 con tantos de Facundo Pimienta y Francisco Pozzo, hasta que en el entretiempo llegó la triste noticia y las autoridades de turno optaron por suspenderlo.



EL COMUNICADO DE VÉLEZ:

Con inmenso dolor lamentamos comunicar el reciente fallecimiento de Hernán Manrique, uno de los entrenadores de la Reserva quien se descompensó en la previa del partido y sufrió un paro cardíaco rumbo al hospital. Hasta siempre, Palito.