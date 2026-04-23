Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a la vuelta de la esquina, cada lesión, por más mínima que sea, mantiene en vilo a las selecciones, sobre todo si se trata de figuras. En el duelo entre Barcelona y Celta de Vigo en Camp Nou por la fecha 33 de La Liga, Lamine Yamal encendió las alarmas de España y Joao Cancelo las de Portugal.

Cerca del final del primer tiempo, la joven estrella se metió en el área a pura gambeta, fue derribado por una fuerte infracción de Yoel Lago por el que el árbitro José Luis Munuera Montero sancionó penal. El encargado de ejecutar fue el propio Lamine, que la cruzó y convirtió. Sin embargo, su reacción fue la que preocupó a todos.

El delantero de 18 años no solo no festejó sino que además, apenas pateó, miró para el banco de suplentes e hizo el típico gesto para pedir el cambio antes de desplomarse en el piso. Los médicos ingresaron a atenderlo y finalmente abandonó el campo de juego. Para tranquilidad del equipo Culé y de la Roja, se fue al vestuario caminando sin ayuda.

Según informó Mundo Deportivo, se trataría de una rotura en el isquiotibial izquierdo: de confirmarse, tendría una recuperación de cinco semanas como mínimo, y llegaría justo para el inicio del Mundial 2026.