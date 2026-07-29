Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un accidente este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan. Murieron siete personas.

La noticia fue confirmada por el gobernador local, Marcelo Orrego, quien comunicó el fallecimiento del director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; y su segundo, Jorge Carbajal. “Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, lamentó el mandatario provincial.

A su vez, también perdieron la vida en el siniestro el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, finalizó Orrego.

La aeronave se dirigía hacia La Rioja para combatir un incendio forestal. (Foto: Gentileza Diario de Cuyo)

Lo que se sabe del accidente en San Juan

Según comunicaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el helicóptero había sido contratado para brindar una capacitación en San Juan, con destino final en la provincia de La Rioja, donde se proponía colaborar con tareas de control de un incendio forestal en la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

Sin embargo, perdió contacto a las 10:26 y otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar de impacto, para luego dar aviso a las autoridades. Según explicó a TN el intendente de la localidad de Valle Fértil, Mario Riveros, el helicóptero se encontraba en una zona de difícil acceso y con presencia de bancos de neblina, que podrían haber obstruido la visibilidad.

Tras el hallazgo del sitio del accidente, equipos de emergencia y personal de los organismos competentes fueron desplegados en el lugar para llevar adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales.

“Las causas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados”, informaron desde Nación.

Fuente: TN