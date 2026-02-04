El cuerpo que fue hallado en la madrugada de este miércoles en una zona rural cercana a Cerrito estaba “irreconocible” y fue encontrado dentro de un auto que estaba completamente calcinado. El cadáver fue derivado a la Morgue de Oro Verde para su autopsia y en el lugar trabajan la Policía y la Justicia.

El hallazgo conmociona al pueblo del departamento Paraná. La Policía trabaja intensamente para determinar en qué circunstancias se produjo la muerte y hay hermetismo sobre los detalles del hecho.

Sí se pudo saber que el cuerpo estaba en el interior de un auto completamente destruido producto de un incendio. Esto hizo que el cadáver se encuentre en un estado “irreconocible”, definieron fuentes que trabajan en el lugar.

El vehículo está registrado a nombre de un vecino de Cerrito, aunque no se puede establecer aún si el cuerpo hallado dentro corresponde al propietario o se trata de otra persona.

El hallazgo se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este miércoles en un camino vecinal rural cercano al cruce de las rutas nacional 12 y la provincial 8, que comienza en el acceso a Cerrito y conecta con localidades de la zona como Curtiembre y Hernandarias.

En el lugar trabaja personal de la comisaría de Cerrito, el gabinete de la Policía Científica, Bomberos y el Ministerio Público Fiscal.

