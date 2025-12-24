Se confirmó en horas de la noche de este martes el fallecimiento de Kyllian Donatto Lencina, el niño de 3 años que permanecía internado en estado crítico tras haber sufrido un episodio de ahogamiento en una pileta del parque termal de la ciudad de Federación.

El pequeño se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, adonde había sido derivado debido a la gravedad de su cuadro clínico.

Según el parte médico, presentaba un edema cerebral severo, con signos compatibles de hipoxia e isquemia cerebral, y un pronóstico que desde el inicio fue considerado desfavorable.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a los tratamientos de alta complejidad realizados, durante la noche de este martes se confirmó el fallecimiento del menor, publicó FM 100.1 Federación.