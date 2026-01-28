Buscan a un joven que asesinó a su padre de un disparo en Diamante y arrojó el cuerpo al Río Paraná, en zona de islas, en el Pre Delta. El parricidio ocurrió la noche de este martes y la Policía de Entre Ríos está en busca del autor, que se fugó del lugar.

El hecho sucedió en una isla denominada Puesto El 3, a la altura del kilómetro 463 del Río Paraná, frente a a la localidad de Puerto Gaboto, en Santa Fe. “Es una isla con una extensión importante”, indicó el jefe Departamental, Mario Celis, en diálogo con Diamante FM.

Desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho, se desplegó un operativo policial de gran magnitud, con intervención de personal de Operaciones, Investigaciones, Policía Científica y la Dirección de Delitos Rurales, con apoyo de Prefectura Naval Argentina. Las tareas incluyen el relevamiento pericial, la búsqueda del presunto autor y el rastrillaje para dar con el cuerpo de la víctima, que habría caído al curso de agua.

La causa está a cargo de la fiscal de turno, doctora Micaela Calgaro, del Ministerio Público Fiscal de Diamante, quien se hizo presente en el lugar y supervisa las actuaciones. Desde la fuerza indicaron que, por el momento, no se difundirán identidades hasta que la totalidad del grupo familiar sea debidamente notificada.