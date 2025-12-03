Un bebé de dos meses falleció este miércoles en la ciudad de Paraná tras sufrir un episodio de broncoaspiración. Tras la intervención policial, fue derivado al Hospital Materno Infantil San Roque donde se confirmó el fallecimiento.

El lamentable episodio ocurrió este miércoles a la madrugada, alrededor de las 5:10. Los padres solicitaron una ambulancia en calle Almafuerte y Circunvalación, donde se encontraba en grave estado el bebé de dos meses.

Al lugar llegó el personal de Comisaría Tercera, que ya notaron el tono morado del lactante. Mientras lo trasladaban al hospital, intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar debido al estado crítico.

En compañía de la mamá llegaron hasta el Hospital San Roque. En el nosocomio se confirmó que había ingresado sin vida y que había padecido un paro cardiorespiratorio producto de la broncoaspiración.



