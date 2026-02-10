La Policía encontró restos humanos en descomposición en un pequeño basural del barrio Nebel este martes por la noche, luego de que vecinos alertaran por la presencia de un fuerte olor nauseabundo en la zona.

Se trataría de un cráneo humano y una mandíbula, cuyo origen e identidad se desconocen por el momento y eran trasladados a la Morgue para su análisis. Fueron encontrados en el descampado ubicado en calles Ituarte y Gendarmería Nacional.

En el lugar, que fue acordonado y asegurado, intervino la Policía Científica, que tuvo a cargo las pericias. La fiscal Julia Rivoira, participó del operativo en representación del Ministerio Público.